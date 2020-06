Auch Donald & Co. machen im Sommer Heimaturlaub!

Ein ruhiges Plätzchen am Fuße eines Berges ist das top Urlaubsziel für den Erpel und seine Neffen. Idylle pur, das Glück scheint perfekt, wären da nur nicht unliebsame Zeltnachbarn am Start, die lauthals durch die Gegend brüllen. Donald Duck sieht sein Urlaubsparadies in Gefahr und ergreift Maßnahmen … Neben sandigen Urlaubsstories wie „In den Sand gesetzt“, „Strandgeschichten -Sonnenstich?“, „Sonne, Sand und Schrot“ oder „Sress am Strand“ gibt es unter anderem auch ein Wiedersehen mit Reporter Goofy.