Festspiel-Präsidentin bleibt unbeirrt

Nach einem Treffen des Rotary Clubs in Salzburg steigt die Zahl der Corona-Fälle. „Niemand von uns war bei dieser Veranstaltung. Ich kann nicht beurteilen, wie das abgelaufen ist“, sagt Rabl-Stadler. Sie konzentriert sich auf ihre Festspiele. „Wir haben eine hohe Verantwortung. Wir nehmen die Schutzmasken erst in unseren Büros ab. Bei den Stücken im Sommer gibt es keine Pausen, keine Gastronomie.“ So wolle man lange Schlangen vor den Buffets und Toiletten vermeiden. Und: Alle Künstler und Mitarbeiter müssen einen negativen Corona-Test vorlegen. Der darf nicht älter als vier Tage alt sein. „Angst ist ein schlechter Ratgeber. Ein strenges Sicherheitskonzept ein guter. Unser kaufmännischer Direktor Lukas Crepaz entwirft es und macht tolle Arbeit.“ Man mache mehr als gesetzlich verlangt ist. „Wir wollen kulturell und gesundheitspolitisch Maßstäbe setzen!“ Entspannt sei sie aber erst, wenn alles gut gegangen ist.