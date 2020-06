Jean-Michel Jarre gibt als Avatar Konzert in Paris

Soundmagier Jean-Michel (71) gibt in Paris als Avatar ein virtuelles Livekonzert. Rund 45 Minuten soll die Schau dauern, für die sich die französische Elektrolegende als virtuelle Figur in einer komplett eigenen Welt hat erschaffen lassen. Das Konzert, das am Sonntag um 21.15 Uhr starten soll, wird weltweit in 2-D und 3-D auf digitalen Plattformen übertragen.