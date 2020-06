Die Medizin-Welt schaut jetzt auf Anastasia

Etwa zehn Babys werden in Österreich pro Jahr mit dem seltenen Gendefekt geboren. Sie alle könnten in Zukunft das gleiche Medikament erhalten wie Anastasia: Die vier Monate alte Lungauerin ist am Mittwoch im Uni-Klinikum Salzburg mit der rund zwei Millionen Euro teuren Genersatz-Therapie behandelt worden. Ob es wirkt, wird sich erst in den nächsten Wochen zeigen. Mama Danijela Vukmanovic konnte aber schon sehen, wie ihre Tochter ihre Zehen bewegt hat: „ Ich hoffe natürlich auf das Beste“.