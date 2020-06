Nach Corona-Trubel feiern Jungbullen Kantersieg

Nachdem gestern Nachmittag die Hiobsbotschaft, dass ein Mitarbeiter aus der Bullen-Akademie am Corona-Virus erkrankt ist, an die Öffentlichkeit kam, zeigten sich die Lieferinger am Abend beim Heimspiel gegen Dornbirn alles andere als geschockt. Gegen die Vorarlberger feierte man einen souveränen 5:1-Erfolg.