„Freiheit“ am neuen Spielplan des Landestheaters

Ob es bis zum Start der Saison am 18. September „Freiheit“ auf den Bühnen geben wird, ist jedoch weiter offen - die vom Bund für 15. Juni versprochenen Richtlinien lassen weiter auf sich warten und haben zur Folge, dass Kartenverkauf und Budget in der Schwebe sind: „Ich rechne aber nicht damit, dass die Regelung mit dem freien Sitzplatz aufgehoben wird, daher gehe ich von bis zu 35 Prozent reduzierter Kapazität aus“, erklärt der Kaufmännische Geschäftsführer Thomas Königstorfer, der sich freut, dass 88 Prozent der Abonnenten in einer Umfrage angaben, ihr Abo trotz Corona verlängern zu wollen. LH Thomas Stelzer sichert dem Landestheater in der schweren Zeit seine finanzielle Unterstützung zu.