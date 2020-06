Graz öffnet in den Ferien die Schulsportplätze

Die Corona-Krise stellte und stellt besonders bewegungs- und sportbegeisterte Kinder auf eine harte Probe: In der Schule ist der Turnunterricht quasi nicht mehr existent, das Vereinsleben durch die ergriffenen Maßnahmen so gut wie stillgelegt. Darum hat der Grazer Jugend- und Sportstadtrat Kurt Hohensinner nun eine alte Forderung aufgegriffen und öffnet die Schulsportanlagen in den Sommerferien.