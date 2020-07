Gewinnen Sie die neue Nintendo Switch Lite!

Der Preis:

Speziell auf Handheld-Spiele ausgelegt ist die neue Nintendo Switch Lite. Das kompakte Leichtgewicht der Nintendo-Switch-Familie erfreut Jung und Alt mit stundenlangem Spielspaß - und das mit extra viel Grafikleistung und Rechenpower. Dabei findet die Switch Lite mit nur 275 Gramm Gewicht und einer Größe von 5,5 Zoll Bildschirmgröße in jeder Hosentasche und in jedem Urlaubskoffer Platz. So geht Spaß für die ganze Familie!