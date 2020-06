23. Steir. Weintrophy - Die Sieger stehen fest

Am Freitag den 19. Juni fand im kleinen Rahmen und unter Einhaltung aller Corona-Vorschriften die Preisverleihung an den Tourismusschulen Bad Gleichenberg statt. Darüber hinaus kann die heurige Weintrophy mit einem weiteren Novum aufwarten - erstmalig wird die begehrte Trophäe auch in der Kategorie Sekt vergeben. 36 Finalisten, also je 3 Finalisten in 12 Kategorien, wurden mittels Verkostungen herausgefiltert. Die 12 Sieger von einer 12-köpfigen Jury ermittelt.