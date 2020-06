Wiener Neustadt lockt Bier- und Burgerliebhaber

„Wir bringen mit dem Burger- and Beer-Festival eine stilvolle Veranstaltung der besonderen Art direkt nach Wr. Neustadt!“, kündigen die Veranstalter auf Facebook an. Am 22. und 23. August steht die Vielfalt regionaler, nationaler sowie internationaler Bierspezialitäten im Vordergrund, welche aus außergewöhnlichen Verkaufsstellen vorgestellt und serviert werden. „Egal ob Craftbier, Lagerbier, Weizen oder doch das gewohnte Pils - für jeden Bierliebhaber ist etwas dabei!“, wird versprochen.