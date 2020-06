Keine Angst vor Reisen ins Ausland

Herr Eder, darf der Arbeitgeber im Falle einer Corona-Infektion nach einer Auslandsreise den Lohn einfrieren?

Nein. Alle Länder, zu denen die Grenzen geöffnet sind, dürften auch bereist werden. Was erlaubt ist, gilt nicht als grob fahrlässig. Infiziert man sich in Italien, Kroatien oder Deutschland mit Corona, geht man ganz normal in den Krankenstand – wie bei einer Grippe. Arbeitnehmer erhalten dann natürlich auch Entgeltfortzahlung vom Arbeitgeber. Anders sieht die Situation nur aus, wenn man zum Beispiel nach Großbritannien, Spanien, Portugal oder etwa in die Lombardei reist. Denn für diese Länder gilt noch eine offizielle Reisewarnung der Stufe sechs.