Minister in Südkorea tritt wegen Spannungen ab

Aufgrund der immer intensiver werdenden Spannungen zwischen Südkorea und dem kommunistischen Nachbarn Nordkorea hat der südkoreanische Vereinigungsminister Kim Yeon Chul am Freitag seinen Rücktritt erklärt. Laut dem Präsidialamt in Seoul habe Staatspräsident Moon Jae In das Rücktrittsgesuch bereits akzeptiert. Kim hatte bereits am Mittwoch den Wunsch geäußert, von seinem Amt zurückzutreten und die Verantwortung für die Verschlechterung der Beziehungen zu Nordkorea übernommen.