18 Monate alter Bub mit heißem Wasser verbrüht

Um ein Küchengerät zu reinigen, stellte eine 35-Jährige Fohnsdorferin gegen 19 Uhr eine mit heißem Wasser gefüllte Schale auf die Küchenarbeitsplatte. Während die Frau weiter in der Küche beschäftigt war, dürfte ihr 18 Monate alter Bub an die Schale gelangt sein. Durch das Erfassen des Schalenrandes dürfte die Schale in weiterer Folge in Richtung des Kleinkindes gekippt sein, woraufhin sich das darin befindliche heiße Wasser auf den Oberkörper des Kindes ergoss.