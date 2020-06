Zwei Verkehrsunfälle mit verletzten Radfahrern

Am Donnerstagnachmittag stieß ein 28-jähriger Autofahrer auf der Conrad-von-Hötzendorf Straße in einer Kurve gegen ein Fahrrad. Der 23-jährigen Radler stürzte über die Motorhaube, prallte gegen die Windschutzscheibe und kam am Boden zum Liegen. Er verletzte sich unbestimmten Grades und wurde in die Uniklinik Salzburg eingeliefert.