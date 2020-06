Regisseur Thierry Brühl: „Hatten großes Glück!“

Die Komponisten lassen sich vom Undinenmythos (Wassernixen) inspirieren. Thema: „Hilfe! Undine geht“ nach dem berühmten Plädoyer für die Liebe und die Liebe zur Kunst der Schriftstellerin Ingeborg Bachmann. „Die Krise hat dem Aktualität verliehen. Welchen Stellenwert hat die Kunst in einer Gesellschaft? Unsere Zeit gibt zwiespältige Antworten.“ Und: Bruehl will die Gastspielkooperationen mit Köln und Sevilla ausbauen. „Wir sitzen gerade an einem Antrag an die EU und möchten eine einfachere Infrastruktur für die Projekte schaffen und damit die Zusammenarbeit langfristig stärken.“ Für den Regisseur besonders schön: „In Sevilla spielen wir im großen Opernhaus.“