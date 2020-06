Spiel aus Wien ist „Kinderspiel des Jahres“

Eine erfahrene Kritikerjury wählte das spannende Igelrollen im Wald, das beim Wiener Spielehersteller Piatnik erschienen ist, vor wenigen Tagen an die Spitze der heurigen Kinderspiele. Die Jury meint dazu in ihrer Begründung: „Dieses Geschicklichkeitsspiel mit taktischer Note ist einfach eine runde Sache. In Kinderspielen wurden schon viele Dinge gerollt. Murmeln, Kugeln, Stämme, aber bis jetzt war noch kein Tennisball dabei. Die Idee, diesen als Igel zu bezeichnen, an dessen filzigen Stacheln mit Klett beschichtete Äpfel, Pilze und Blätter hängen bleiben, ist allein schon besonders. Aber das alles mit einem Wettrennen zu verknüpfen, macht den besonderen Reiz von ‘Speedy Roll‘ aus. Egal, ob kooperativ oder gegeneinander: Hier wird bei jeder Partie eine spannende Geschichte erzählt.“