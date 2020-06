Hilfe für Unternehmen: Viel Gerede, wenig Taten

Exemplarisch für viele Tausende Betroffene haben wir an dieser Stelle vor kurzem über vier Unternehmerinnen berichtet, die wegen der Corona-Krise um ihre Existenz bangen. Nach unserem Bericht haben zwar alle Anrufe von höchsten Stellen erhalten, aber außer Erklärungen ist nicht viel passiert. Die großartig angekündigten Wirtschaftshilfen in Milliardenhöhe kommen noch immer nicht dort an, wo sie dringendst gebraucht werden. Und das trotz zig Änderungen bei den komplizierten Antrags-Voraussetzungen.