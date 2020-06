Polizei liefert sich mit Schlepper Verfolgungsjagd

Mitarbeiter der Asfinag-Mautaufsicht wollten am 17. Juni gegen 5.20 Uhr auf der Innkreisautobahn in Fahrtrichtung Deutschland einen Pkw kontrollieren, der keine Vignette an der Windschutzscheibe angebracht hatte. Aus der geplanten Anhaltung an einem Parkplatz in der Gemeinde Kematen am Innbach wurde aber nichts, weil der Lenker sämtliche Anhalteversuche missachtete und mit hoher Geschwindigkeit Richtung Suben flüchtete.