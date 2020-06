Genusspaket mit Keksen für die nächste Kaffeepause

Der Lotus Biscoff Karamellkeks ist in Österreich als Beigabe zum Kaffee sehr bekannt und beliebt - egal ob im Kaffeehaus oder daheim in einer netten Runde mit den Liebsten. Das belgische Familienunternehmen Lotus Bakeries stellt jedoch auch noch weitere tolle Produkte her. Für alle Frühstückfans gibt es Lotus Biscoff als unglaublich leckeren Brotaufstrich - dieser ist eine echte Alternative zu klassischen Nuss-Nugat-Cremes oder Marmelade. Die Produkte sind auch perfekt für Veganer geeignet.