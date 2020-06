Gewinnen Sie Ihr neues Trachtenoutfit!

Gewinnspiel

Wem der stilsichere Auftritt noch nicht Anreiz genug ist, darf auf großartige Gewinne hoffen. Vom 26. Juni bis zum 26. August verlost Sportalm gemeinsam mit der „Kronen Zeitung“ wöchentlich ein Dirndl aus der Kollektion. Spielen Sie mit und schicken Sie uns über den Upload gleich ein Bild von Ihnen im Trachtenoutfit!



Übrigens: Sie sind Unternehmer und tragen mit Ihrer Belegschaft gerne Trachten? Dann schicken Sie uns direkt eine E-Mail an trachtenfreitag@kronenzeitung.at und mit ein wenig Glück finden Sie sich mit Ihrer Belegschaft sogar in einer Ausgabe der „Kronen Zeitung“!



Es gibt also keinen besseren Anlass, um sich dafür aufzubrezeln.... oder besser gesagt... aufzudirndln.