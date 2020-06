„Reopening Woche“ für Wiener Bars startet

Unter dem Motto „Gemeinsam aus der Krise“ startet Culinarius, Veranstalter der beliebten Wiener Restaurantwoche, in Kooperation mit Beam Suntory, von 25. Mai bis 31. Mai 2020 die „Reopening Woche“. Dabei wurden in diversen Spitzenrestaurants Gourmet-Menüs zu einem günstigen Fixpreis angeboten. So sollten die Gäste mobilisiert werden, erneut ihre Lieblingsrestaurants zu besuchen. Die Aktion wurde ein voller Erfolg! Mehr als 8000 Gäste besuchten die Reopening Woche, wodurch mehr als 400.000 Euro Umsatz generiert werden konnten. Aus diesem Grund wurde beschlossen das Konzept für die Wiener Barszene zu übernehmen, da diese auch in den letzten Monaten stark unter den Folgen der Pandemie gelitten hat.