Häufig Gewalt und Vergewaltigungen in Beziehungen

Doch nicht nur der Anstieg an häuslicher Gewalt ist problematisch, auch jener der Suizide durch soziale Isolation. So warnten im US-Fernsehsender ABC Mediziner vor den Folgen des Lockdowns. Ärzte und Krankenschwestern hätten in einem Zeitraum von vier Wochen so viele Suizidversuche wie sonst in einem ganzen Jahr erlebt.