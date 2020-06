Saison-Ende für Diskus-Olympiasieger Harting

Diskuswurf-Olympiasieger Christoph Harting wird in diesem Jahr keinen Wettkampf mehr bestreiten und demzufolge auch nicht an den deutschen Leichtathletik-Meisterschaften im August in Braunschweig teilnehmen. Laut Trainer Torsten Lönnfors gilt die Vorbereitung voll den Sommerspielen 2021 in Tokio.