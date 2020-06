Koala und Wombat wurden in Lockdown beste Freunde

Nicht nur für die Menschen war der wochenlange Lockdown eine komplett neue Erfahrung. Auch die Tiere mussten sich in der neuen Welt erst zurechtfinden. So auch Koala Elsa und Wombat Hope, die im Australian Reptile Park in New South Wales leben. Die beiden wurden während dem Höhepunkt der Corona-Krise nämlich beste Freunde und sind seitdem unzertrennlich.