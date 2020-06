Sohn (46) laut Gutachten nicht zurechnungsfähig

Unterbringung in Anstalt?

Zu einem anderen Ergebnis kommt Psychiaterin Adelheid Kastner im Zuge ihres Gutachtens. Sie stufte ihn aufgrund einer psychischen Erkrankung als nicht zurechnungsfähig ein. Es steht also im Raum, dass die Staatsanwaltschaft eine Unterbringung in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher beantragen wird.