Corona-Geschäfte lassen für Politiker Fragen offen

Bedürfnis, helfen zu wollen

Wie es dazu kam, erzählt der Werbe- und Kommunikationsberater Schnauder der „OÖ-Krone“ so: „Nachdem mit dem Lockdown praktisch unser gesamtes Geschäftsfeld wegbrach, blieb uns nichts anderes übrig, als die Flucht nach vorne anzutreten. Wir haben daher am 1. 4.. 2020 eine Handelsfirma gegründet.“ Weiter: „Angetrieben durch die mediale Berichterstattung, die zu Beginn der Corona-Krise von ständigem Mangel an Schutzausrüstung berichtete und auch dem Bedürfnis, helfen zu wollen, starteten wir mit der Geschäftstätigkeit mit einem stetig wachsenden Sortiment“, sagt Schnauder.