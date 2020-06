Salzburger steigen jetzt öfter auf das Fahrrad

In Salzburg ist ein gewisser Radboom ausgebrochen, der nicht nur spür- sondern auch messbar ist. Viele nutzten den Lockdown um di Liebe zum Sport und zur Bewegung neu zu entdecken. Durch die ungewisse Urlaubsplanung wurde so manches Urlaubsgeld in ein neues Rad, meist E-Bike, gesteckt. Gerade auf einer der Hauptverkehrsadern vom Flachgau in die Landeshauptstadt – der Ischlertrasse – sind die Zahlen teils extrem gestiegen (siehe Grafik). Es gibt zwar wetterbedingte Schwankungen, aber der Trend zeigt klar nach oben. „Als Verkehrs- und Sportlandesrat freut mich der Radboom mit teils Rekordwerten sehr“, sagt Stefan Schnöll (ÖVP) und fügt an: „Mein Ziel es aber, das Radfahren als echte Alternative zum Auto auch im Alltagsverkehr zu etablieren.“