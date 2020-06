Bei diesen Halterungen müssen Sie nicht bohren

Ob in der Küche, im Badezimmer oder in der Garderobe - so ziemlich überall gibt es Stellen, an denen eine Halterung angebracht werden sollte. Wer nicht unbedingt ein Loch in die Wand bohren möchte oder kann, sollte auf Modelle zurückgreifen, die selbstklebend sind. Die Anbringung erfolgt meist sauber und unkompliziert.