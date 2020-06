Bub auf Schultoilette in Wien blutig geschlagen

Offenbar steht in einer Schule und im Umkreis in Wien-Hernals Gewalt auf der Tagesordnung! Montag gleich in der ersten Stunde wurde ein Bub auf der Toilette von einem Jugendlichen blutig geschlagen und überfallen. Der Räuber entkam mit dem Handy des 12-Jährigen und ließ sein schockiertes Opfer verletzt zurück.