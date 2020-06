Mehr Verkehr als in der Zeit vor Corona

„Gerade in den Öffis ist derzeit weniger los“, so Schnöll und fügt hinzu: „Es zeigt aber auch, dass zum eingeschlagenen Weg der Forcierung des öffentlichen Verkehrs keine Alternativen gibt.“ Es werde aber noch dauern bis die das Vertrauen in Bus und Co. wieder zurück kehrt. Laut dem Landesrat spielt auch die Maskenpflicht, egal ob in Bus oder Bahn, noch eine Rolle.