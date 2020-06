Puppentheater in Wiener Konditorei startet wieder

„Gerade in einer Situation, in der vor allem Kinder mehr Angebote zur Unterhaltung benötigen, ist es uns ein noch wichtigeres Anliegen, unser Figurentheater zurück auf die Bühne zu holen. Wir freuen uns, dass wir wieder Abwechslung in den Alltag bringen können - auch in den der Eltern, die während der Aufführungen in Ruhe eine Wiener Melange mit Kuchen oder ein Glaserl Sekt genießen können“, erklärt Friedrich Deiser, Geschäftsführer der Conditorei Sluka und fügt hinzu, „natürlich achten wir darauf, dass der notwendige Abstand eingehalten wird, damit alle die Darbietungen sicher verfolgen können“.