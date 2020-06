Was können CBD-Produkte wirklich?

Die Hanfpflanze ist eine uralte Nutzpflanze, welche ursprünglich in Ägypten und China angebaut wurde. Sie diente als Lieferant für Nahrungsmittel, Fasern und auch damals schon zu medizinischen Zwecken. Später baute man Hanf in fast allen europäischen und asiatischen Ländern an, sodass sie bald zum wichtigsten Rohstoff für die Herstellung von Segeltuch, Seilen, Ölprodukten, Bekleidung und Papier avancierte. In Folge der Marihuana-Prohibition geriet die Hanfpflanze mächtig unter Druck und wurde daraufhin in vielen Ländern verboten. Und so fing man erst in den 90er Jahren wieder damit an, das Anbauverbot für Nutzhanf nach und nach aufzuheben. Mittlerweile wurden neue Anwendungsfelder dieser robusten Pflanze entdeckt.