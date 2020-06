Jenbach: Hund rannte vor E-Biker (64) auf Radweg

Ein zehnjähriger Hund verursachte am Sonntag in Jenbach einen Radunfall: Obwohl es die kroatische Besitzerin (28) angeleint hatte, lief das Tier auf einen Radweg - in dem Moment, als gerade ein einheimischer E-Biker (64) an den beiden vorbeifahren wollte. Der Mann stürzte und verletzte sich erheblich, auch der Unfallverursacher musste zum Tierarzt.