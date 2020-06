„Witz-Elfer“ sorgte für Wild-West-Szenen

Unrühmliches Ende in einem sonst sehr fairen Zweitliga-Spiel! Was war passiert? Die Lieferinger hatten die Partie über weite Strecken im Griff, ohne jedoch zwingend zu werden. Gefährliche Torszenen waren auf beiden Seiten Mangelware. Während die Jungbullen anliefen, konzentrierten sich die Young Violets vorwiegend aufs verteidigen, setzten vereinzelt Nadelstiche. Ein schnell gespielter Konter führte zum schmeichelhaften 1:0. Nachdem Sucic eine hundertprozentige Ausleichchance kläglich vergab, erhielten die Wiener in der Nachspielzeit einen unberechtigten Elfer. Cavlan verwandelte zum 2:0. Beim Jubel rempelte Jungbullen-Verteidiger Oroz den Torschützen, es entstand eine Rudelbildung, bei der einige Spieler aufeinander einschlugen. Schiri Jandl zückte „nur“ zwei gelbe Karten. Cavlan, dessen Trikot bei der Schlägerei gerissen war, musste mit Gelb-rot vom Platz. Dass Lieferings Serie von sieben ungeschlagenen Spielen in Folge riss, war am Ende Nebensache.