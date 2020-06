Zwei Amerikanerinnen aus Notlage gerettet

Am Königssee (D) mussten zwei Amerikanerinnen (25, 29) am Wochenende von acht Mann der Berg- und Wasserwacht gerettet werden. Die Damen hatten den Pfad am verfallenen Steig am Ostufer verloren. Beim Abstieg durch steiles Gelände stürzte die 29-Jährige schließlich in den 12 Grad kalten See. Sie konnte nach rund 20 Minuten im Wasser unterkühlt geborgen werden.