Autobahn war nach Unfall gesperrt

Vermutlich aus Unachtsamkeit geriet am Samstagabend ein Syrer auf der A2 bei St. Johann in der Haide ins Schleudern - er krachte mit seinem Auto gegen die Mittelleitschiene, überschlug sich und kam auf dem Dach liegend zwischen erstem und zweiten Fahrstreifen zum Stillstand. Der 39-Jährige, der in Wien wohnt, konnte sich selbst befreien und die Rettungskräfte alarmieren.