Schnappschuss von sitzendem Hund wird zum Web-Hit

Die junge Frau war also offenbar nicht die Einzige, die sich begeistert zeigte. Kein Wunder, ist man so eine Sitzposition von Hunden normalerweise doch wirklich nicht gewöhnt. Gegenüber dem Mirror verriet Brittany Lashay: „Ich habe Sparks seit drei Jahren. Er hat erst gestern angefangen, so zu sitzen. Also habe ich beschlossen, es auf Twitter zu posten, weil es so lustig ist.“ Sie ergänzt: „Ich denke, er tut es, weil er Aufmerksamkeit will. Aber ich liebe ihn so sehr, dass er definitiv auch meine Aufmerksamkeit bekommt.“