Das war der erste Ansturm auf Salzburgs Bäder

Noch nie hat man so viel Disziplin gesehen, wie am ersten sommerlichen Tag in Salzburgs Bädern. „Ich bin aufgrund von Corona sehr achtsam’’, so Klavierlehrerin Sibylle Schefczik, die das Henndorfer Strandbad besuchte. Im Freien ist sie freizügiger, bei den WC-Anlagen trägt Schefczik gewissenahft ihre Maske. „Ich habe auch schon einen Mann darauf hingewiesen, dass hier Maskenpflicht herrscht’’, erzählt sie. Am Nachmittag übernahm diese Aufgabe die Polizei. Denn auch sie schaute im vollen Strandbad Henndorf vorbei.