Rot-Kreuz-Mitarbeiterinnen über Flüchtlingskrise

Auswirkungen bis heute

Von Eggers Engagement bleibt bis heute die Institution „Kleiderkiste“. Die freiwillige Mitarbeiterin beim Roten Kreuz Innsbruck half damals, Kleiderspenden zu sortieren, aufzubereiten und an Flüchtlinge zu verteilen. „Als wir nicht mehr so viele Einsätze hatten und noch genügend Kleidung da war, eröffnete ich die ,Kleiderkiste‘. Diese gibt noch heute kostenlos Kleidung an bedürftige Menschen aus“, ist Egger stolz auf das, was von damals übrig blieb.