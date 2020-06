Erst ab Herbst kommt der Klinik-Alltag zurück

Viele Operationen wurden nachgeholt

1006 Operationen mussten, wie berichtet, durch die Krise verschoben werden. In der Augenabteilung konnte bereits ein Großteils wieder aufgeholt werden. In Hallein gibt es mehr Operationen als im Vorjahr und auch in der Landeshauptstadt wird im Rahmen der Möglichkeiten öfter operiert. Die Ärztekammer kritisierte, dass dies aber zu langsam geschehe. Dem kontert der SALK-Geschäftsführer: „Diese Kritik ist lustig, die Kammer schreit als erstes wenn eine Stunde zu viel gearbeitet wird.“ Gerade Operationen mit Anästhesie haben einen hohen Personalaufwand. Die Ärzte würden von sich aus auch mehr operieren, „aber das Arbeitsgesetz lässt dies nicht zu.“ Durch vorzeitige Pensionierungen und mehreren Schwangerschaften fehlt jetzt das OP-Personal um innerhalb der gesetzlichen Möglichkeiten noch mehr leisten zu können. „Schwangere dürfen zum Beispiel in der Arbeit keine Masken tragen und können deswegen nicht mit in den OP. Wir werden über Recruiting versuchen so schnell wie möglich mehr Personal zu bekommen“, so Sungler.