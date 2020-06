Museum Nordwestbahnhof präsentiert „Fish Stories“

In einer Ausstellung am Wiener Nordwestbahnhof und in performativen Exkursionen werden mit unterschiedlichen Verkehrsmitteln, multikonfessionellen Prozessionsgeräten und Pop-ip-Ausstellungen verschiedene fischrelevante „Stationen“ der Stadt Wien kommentiert und befragt: die ehemaligen Lebensräume der Wiener Fische in Donaukanal und Donau, Fischerei-Reviere und -Vereine, historische Fisch-Märkte, Fisch-Fabriken, Fisch-Händler und -Lokale, und schließlich auch eiskalte Fisch-Großhandelslager und Fischfriedhöfe an den Peripherien der Stadt.