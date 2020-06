Mini-Regenbogenparade am Samstag beim Fluc

Im Juni, dem Pride Month an dem ein Zeichen der Solidarität für Menschen der LGBTIQ-Community gesetzt werden sollen, finden normalerweise zahlreiche Events statt. Den Höhepunkt bildet jedes Jahr die Regenbogenparade am Wiener Ring. Aufgrund der Corona-Krise fällt diese heuer ins Wasser. Gefeiert wird aber trotzdem und zwar am Samstag, 13. Juni, ab 15 Uhr bei „Love in the park“ vor dem Fluc am Praterstern. Dort findet die „kleine“ Regenbogenparade statt.