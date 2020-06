Trends, die das Leben künftig beeinﬂussen

#7. Shopping mit Spaß-Faktor

Ob in der realen oder virtuellen Welt: Verbraucher wollen Spaß beim Shopping. Es gilt, Erlebnisse zu schaffen - am besten live und in Echtzeit. 54 Prozent der Deutschen wünschen sich, dass sich Läden mehr zu Treffpunkten für Communitys entwickeln.