Futter an die „Not-Felle“ des Tierheims Arche Noah

„Die, für die sich sonst keiner zuständig fühlt, finden bei uns Hilfe“, so lautet das Motto des Aktiven Tierschutz Steiermark - Tierheim Arche Noah. Seit über 40 Jahren kümmert sich das Team in Graz um Tiere in Not. Hunderte Schützlinge finden hier Obdach, werden tierärztlich betreut, kastriert, gechippt und mit viel Sorgfalt auf einen neuen Lebensplatz vermittelt. Jedes Tier hat sein eigenes Schicksal und muss teilweise wieder Vertrauen zu Menschen aufbauen. Trainer kümmern sich im Tierheim um verstörte Vierbeiner, damit diese resozialisiert werden und als zutrauliche Haustiere verantwortungsbewusste Besitzer finden.