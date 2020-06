Plastikmüll nach mehr als 20 Jahren nicht zersetzt

Alter von Plastikmüll lässt sich oft nicht exakt bestimmen

Dass sich Kunststoffe nicht auf natürlichem Weg zersetzen und deshalb sehr lange in der Umwelt verbleiben, ist ihren Angaben nach zwar allgemein bekannt. Es fehlen aber genauere Erkenntnisse dazu, wie der Plastikabbau in der Natur funktioniert. Dies liegt demnach auch daran, dass sich das Alter von Plastikmüll im Meer oft nicht genauer bestimmten lässt. Bei den Abfällen, die die Forscher 2015 bei einer Expedition in den Ostpazifik aus 4000 Metern Tiefe holten, war das allerdings anders. So war im Innern des Plastiksackerls eine alte Coladose aus einer Sonderedition zum Davis-Cup 1988 eingewickelt.