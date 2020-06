Nach Häfn-Ausbruch: Pinzgauer zeigt Reue in Zelle

Nach seiner Festnahme in einem Hotel in Leogang am Freitag sitzt der wegen gewerbsmäßigen Betruges verurteilte Gefängnisausbrecher (30) aus dem Pinzgau in der Justizanstalt-Puch ein. „Ich habe bereits ein Gespräch mit ihm gehabt. Weil er schon in einem Gefängnis gesessen ist, weiß er was jetzt auf ihn zukommt“, berichtet Gefängnisleiter Dietmar Knebel.