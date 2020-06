„Derzeit sind ein halbes Dutzend Proben im Labor“

"Krone“: Wie viele Kadaver haben Sie begutachtet?

Schmidinger: Am 7. Jänner wurde ein gerissenes Reh in Weyer gefunden, am 13. Mai ein Reh in Vorderstoder. Hier ist der Wolf bestätigt, der in Vorderstoder stammt aus Italien. In Steyerling wurden zwei Hirschkühe, in Gmunden beim Traunstein ein Schaf und in Kirchham ein Reh gerissen – hier ist aber noch unklar, ob es tatsächlich ein Wolf war und wenn, ob es sich auch um jenen aus Vorderstoder handelt.