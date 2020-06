Untergrund ist trotz vieler Regentage zu trocken

Noch kein stabiles Sommerwetter in Sicht

Der Samstag könnte sich noch als Schönwettertag ausgehen, ehe es am Sonntag wieder in Richtung Regen dreht. „Ein stabiles Hochdruckgebiet ist derzeit nicht zu erwarten“, so die Wetterforscherin. Doch auch wenn es im Juni so weitergehen sollte, hängt unserem Bundesland das extreme Dürrejahr 2018 und auch das zu trockene Vorjahr noch nach. Bei den 15 Grundwassermessstationen in Oberösterreich zeigen nur zwei – in Helfenberg im Mühlviertel und Obermicheldorf im Süden – einen mittleren Pegelstand an.