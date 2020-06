Mit perfektem DJ-Line-Up ins Wochenende

Am Samstag, den 13. Juni, lädt die Location Himmelblau zu „Ausklang“. Auf dem Line-Up stehen Steve Hope, Danny und JOANiSH! Der Dresscode lautet „Dress to impress“, denn nach dem Lockdown darf man sich schon einmal wieder in Schale werfen! Bei köstlichen Drinks kann man verweilen und von 15 bis 23 Uhr den coolen Beats lauschen!