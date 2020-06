Afterwork im Herzen Wiens: Die „Helden Bar“

Ob Kultur oder DJ-Sounds, Picknick oder Afterwork - Paul Rittenauer versucht, in der dritten Auflage seiner Helden Bar auch eine Erlebniswelt zu kreieren. Das Angebot soll sich vor allem an die aktuelle Situation anpassen und dem einheimischen Publikum möglichst viel Abwechslung bieten. Jeder Besucher des vor drei Jahren eröffneten Welt Museums Wien erhält ab 2. Juli 2020, dem Zeitpunkt, an dem das Museum wieder öffnet, einen Gutschein für einen After-Museum-Drink. Für Tischreservierungen gibt es Rabatte und Goodies für den Besuch im Welt Musem Wien.